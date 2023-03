Lazio, Inzaghi “Calimero” e Acerbi “a scuola” da Nzola: le ultime novità (Di sabato 11 marzo 2023) Che partita emozionante! Spezia-Inter 2-1. Non c’è nulla da fare, Dragowski è un portiere fenomenale! Ha parato un rigore e ha fatto altre mirabolanti parate da campione. Che ne dite se gli regaliamo una mantellina da Superman per completare il look? A differenza di Dragowski, Ampadu sembrava soffrire quando l’Inter accelerava. Peccato. Caldara, invece, ha commesso due errori grossolani. Sul primo rigore ha fatto la stessa fine di un pivello e poi ha aperto un’autostrada per Lautaro Martinez. Cosa penserà Gasperini di questo se lo vedrà? Nel primo tempo, gli interisti hanno letteralmente fatto a fette Nikolaou, ma lui ha risposto lievitando nella ripresa. Bravo! Amian, invece, ha corso sulla fascia da leone ma non è riuscito a tenere testa a Gosens. Bourabia, invece, ha giocato solo un tempo ma è stato una vera belva nella ripresa. Invece, lo Spezia sembrava una squadra completamente ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Che partita emozionante! Spezia-Inter 2-1. Non c’è nulla da fare, Dragowski è un portiere fenomenale! Ha parato un rigore e ha fatto altre mirabolanti parate da campione. Che ne dite se gli regaliamo una mantellina da Superman per completare il look? A differenza di Dragowski, Ampadu sembrava soffrire quando l’Inter accelerava. Peccato. Caldara, invece, ha commesso due errori grossolani. Sul primo rigore ha fatto la stessa fine di un pivello e poi ha aperto un’autostrada per Lautaro Martinez. Cosa penserà Gasperini di questo se lo vedrà? Nel primo tempo, gli interisti hanno letteralmente fatto a fette Nikolaou, ma lui ha risposto lievitando nella ripresa. Bravo! Amian, invece, ha corso sulla fascia da leone ma non è riuscito a tenere testa a Gosens. Bourabia, invece, ha giocato solo un tempo ma è stato una vera belva nella ripresa. Invece, lo Spezia sembrava una squadra completamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #SpeziaInter Simone Inzaghi specializzato in Complicazioni Affari Semplici: ha perso per la terza volta di fila in… - RobyGuarino : @FraSottile @90ordnasselA Ci sta, tifosi delusi. L’Inter deve puntare a coppa Italia e andare avanti in champions… - JNerazzurro : @ivanchessa77 @Agato_Agato We deposiatario dl Verbo....io semplicemente dico quello che penso sempre... e non è un… - Spina14_acm : @tripletemainb @c4oscalmo Vabbè dai in conferenza stampa non poteva mettere alla gogna Lautaro A me Inzaghi fa pena… - BetsyKiley26 : RT @gaebia: Ma di cosa vi stupite, #Inzaghi con la Lazio ha fatto sempre cosi. Ottime prestazioni, qualche filotto di vittorie e poi sconfi… -