Lavoro povero – I giovani architetti sfruttati negli studi delle archistar: “700 euro al mese per 10 ore al giorno”. “I contratti? Finte partite Iva senza tutele” (Di sabato 11 marzo 2023) Oltre 10 ore di Lavoro al giorno per 700 euro lordi al mese, in partita iva. I più fortunati riescono a guadagnare magari 1000/1200 euro al mese, sempre per oltre 60 ore di Lavoro a settimana, sempre lordi in partita Iva. Lavori all’apparenza da 7-8 scarsissimi euro all’ora, ma che al netto di tasse e contributi a conti fatti diventano circa 3,5 euro netti all’ora. Queste, da anni, sono le condizioni professionali a cui sono sottoposti moltissimi giovani architetti in Italia. Una situazione ben nota agli addetti ai lavori, ma che sembra passare sottotraccia nonostante le pubbliche denunce di giovani architetti e del collettivo Riordine degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Oltre 10 ore dialper 700lordi al, in partita iva. I più fortunati riescono a guadagnare magari 1000/1200al, sempre per oltre 60 ore dia settimana, sempre lordi in partita Iva. Lavori all’apparenza da 7-8 scarsissimiall’ora, ma che al netto di tasse e contributi a conti fatti diventano circa 3,5netti all’ora. Queste, da anni, sono le condizioni professionali a cui sono sottoposti moltissimiin Italia. Una situazione ben nota agli addetti ai lavori, ma che sembra passare sottotraccia nonostante le pubbliche denunce die del collettivo Riordine degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : '1 lavoratore su 10 è un lavoratore povero. Il problema non è il reddito di cittadinanza. Il nodo è la dignità del… - comein1specchio : Cosa porta certi genitori a dannarsi il fegato e la vecchiaia pensando a come sistemare i propri figli, dare loro u… - duro_lavoro : RT @clemino61: @VinzDeCarlo1 @AdrianaSpappa Questo signore mi ha bloccato, solo perché gli ho chiesto se ancora credeva nella colpevolezza… - Barbara21822003 : RT @LLubrici: @giuliocavalli Percepire la parola “povero” come un insulto mi pare sintomo grave dell’egemonia culturale in forze; “disoccup… - 11Giuliano : @Adriano72197026 E' evidente ogni giorno di più,che i giovani ingenui siano stati ingannati,dal regime decaduto per… -