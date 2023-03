Lavoro nero diventa impossibile con nuove regole e controlli | Rischio pesantissimo (Di sabato 11 marzo 2023) Lavoro nero, i nuovi furbetti vengono beccati dalla Guardia di Finanza. Ecco quali sono i pericoli per l’azienda e ci sono le sanzioni. La Guardia di Finanza non si ferma con i controlli per far uscire fuori tutti coloro che lavorano senza un regolare contratto di Lavoro, in modo tale da punire i dati di Lavoro che cercano di scavalcare le regole e, per effetto, andare a sanzionare anche chi presta il servizio nell’impresa. Chi assume senza contratto rischia, ma rischiano anche i lavoratori – ilovetrading.itIl pugno di ferro al Lavoro nero continua nel 2023, con il governo guidata da Giorgia Meloni che ha come scopo molto definito quello di scovare tutte quei datori di Lavoro che utilizzano dipendenti privi di regolare contratto (e ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 11 marzo 2023), i nuovi furbetti vengono beccati dalla Guardia di Finanza. Ecco quali sono i pericoli per l’azienda e ci sono le sanzioni. La Guardia di Finanza non si ferma con iper far uscire fuori tutti coloro che lavorano senza un regolare contratto di, in modo tale da punire i dati diche cercano di scavalcare lee, per effetto, andare a sanzionare anche chi presta il servizio nell’impresa. Chi assume senza contratto rischia, ma rischiano anche i lavoratori – ilovetrading.itIl pugno di ferro alcontinua nel 2023, con il governo guidata da Giorgia Meloni che ha come scopo molto definito quello di scovare tutte quei datori diche utilizzano dipendenti privi di regolare contratto (e ...

