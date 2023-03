Lavoro, boom di dimissioni:?2,2 milioni di italiani lasciano il posto (Di sabato 11 marzo 2023) Nel 2022 risalgono anche i licenziamenti: nell’intero anno, sempre sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie, risultano oltre 751 mila, in aumento del 30,2% rispetto ai 577 mila del 2021, periodo in cui era però in vigore il blocco, deciso durante la pandemia. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 11 marzo 2023) Nel 2022 risalgono anche i licenziamenti: nell’intero anno, sempre sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie, risultano oltre 751 mila, in aumento del 30,2% rispetto ai 577 mila del 2021, periodo in cui era però in vigore il blocco, deciso durante la pandemia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Funkdepot : @CGzibordi $SI e' pura frode. vai a leggerti tutto il lavoro svolto da Marc Cohodes. $SVB perche' tutti i prestiti… - GVNVNCR : @fcancellato Noi siamo usciti dalla più nera miseria grazie alle enormi fatiche della generazione del Boom Economi… - ValentinaC : Pagamenti digitali, è boom - Trentino_Family : ??Giornata internazionale della #donna , boom di domande per il bando pari opportunità 2023 Per il contrasto alla vi… - Trentino_Family : RT @ProvinciaTrento: ??Giornata internazionale della donna, boom di domande per il bando pari opportunità 2023. @segnanastefani1: 'Al lavoro… -