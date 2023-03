Lautaro o Lukaku: niente gerarchia sui rigori. Ma è la scelta giusta? (Di sabato 11 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Rigori #Lukaku in Serie A: 13 tirati, 13 segnati Rigori #Lautaro in Serie A: 14 tirati, 9 segnati, 5 sbagliati La… - marifcinter : #Inzaghi: 'Perché il rigore l'ha tirato #Lautaro? Doveva tirarlo Lukaku? Lukaku e Lautaro sono i nostri due rigoris… - ZZiliani : Pensieri fuggenti dopo #SpeziaInter - #Marotta che non volle #CR7 alla Juve (e aveva ragione) doveva dire di no a… - Alessan94368181 : @tancredipalmeri L’anno scorso scudetto perso per 3 punti. Derby d’andata. Chalanoglu rigorista e in campo, lasci b… - sportli26181512 : Lautaro o Lukaku: niente gerarchia sui rigori. Ma è la scelta giusta?: Lautaro o Lukaku: niente gerarchia sui rigor… -