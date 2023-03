L' aut aut del Papa | Vado a Kiev se anche a Mosca Il piano di Bergoglio

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 marzo 2023) “Sono disposto ad andare a. Voglio andare a. Ma a condizione di andare ain entrambi i posti o in nessuno dei due”. In un'intervista al giornale argentino La NacionFrancesco ribadisce le sue intenzioni. “La guerra ha una serie di regole etiche. Non mi piace parlare di etica della guerra perché è una contraddizione nel termine. Quando vedo questo, che non solo vengono uccisi professionisti della guerra, ma ci sono vittime innocenti, mi preoccupa molto. E lì non so se questo è genocidio o no, devono studiarlo, la gente deve definirlo bene, ma non è certo un'etica della guerra a cui siamo abituati”, ha detto il Pontefice alla domanda se la guerra in Ucraina si possa definire come genocidio. Il Santo Padre ha poi ricordato che “il secondo giorno dell'invasione sono andato in ...