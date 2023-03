L’Athletic Brighela: “In passato messaggi umanitari contro la guerra e niente multa, valutiamo ricorso” (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. “Quanto è successo ci ha sorpreso, inevitabilmente. Ma non era la prima volta che condividevamo messaggi umanitari. Ci era già capitato di scendere in campo esattamente un anno fa contro la guerra in Ucraina e contro tutte le guerre in atto nel Mondo. Nessuna multa. Nessun deferimento. Nessuna squalifica. Oggi ci troviamo a commentare un provvedimento ai limiti. Ma nessuno e nessuna di noi si considera vittima di questo. Le vittime sono in fondo al mare: oltre 26.000 in questi ultimi 10 anni. Ecco, noi volevamo porre l’accento su questo e lo rivendichiamo. Non ci sentiamo affatto in colpa. La multa ci è arrivata e le squalifiche sono arrivate? Pagheremo”. L’Athletic Brighela, formazione bergamasca di Terza Categoria, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. “Quanto è successo ci ha sorpreso, inevitabilmente. Ma non era la prima volta che condividevamo. Ci era già capitato di scendere in campo esattamente un anno falain Ucraina etutte le guerre in atto nel Mondo. Nessuna. Nessun deferimento. Nessuna squalifica. Oggi ci troviamo a commentare un provvedimento ai limiti. Ma nessuno e nessuna di noi si considera vittima di questo. Le vittime sono in fondo al mare: oltre 26.000 in questi ultimi 10 anni. Ecco, noi volevamo porre l’accento su questo e lo rivendichiamo. Non ci sentiamo affatto in colpa. Laci è arrivata e le squalifiche sono arrivate? Pagheremo”., formazione bergamasca di Terza Categoria, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : In provincia di #Bergamo una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per ave… - Stefanialove_of : La squadra bergamasca di terza categoria Asd Athletic Brighela ha portato in campo uno striscione per i morti di Cu… - sabripillot : RT @ciropellegrino: In provincia di #Bergamo una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per aver es… - FRSMTT : RT @pallonatefaccia: Domenica scorsa l'Athletic Brighela, club di calcio popolare di #Bergamo militante in Terza Categoria, ha esposto uno… - aliciasbb : RT @francofontana43: «Basta morti in mare». L’arbitro non ci sta e fischia la squalifica Sanzioni all'Athletic Brighela per uno striscione… -

Striscione per i morti di Cutro , ma la squadra di calcio viene multata Scoppia la polemica nella bergamasca per lo striscione che l' Athletic Brighela , squadra di calcio di terza categoria, ha voluto esibire dopo essere entrata in campo come gesto di soliderietà nei confronti dei migranti morti nella tragedia di Cutro . A ... Athletic Brighela in campo con striscione per i morti a Cutro: scatta la multa e la squalifica al capitano Il giornale bergamasco riporta la vicenda, spiegando che oltre alla multa di 550 euro l'Athletic Brighela dovrà rinunciare al proprio capitano, Pietro Rota , squalificato fino al 23 aprile. E la ... Espongono uno striscione sulla strage di Cutro: multa alla squadra e squalifica al capitano Solidarietà da una parte, indifferenza o burocratismo formale privo di partecipazione dall'altra. Nella Bergamasca, una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per aver esibito uno striscione di protesta per i morti del naufragio di Cutro. Prima del fischio d'inizio della partita domenicale contro il River Negrone, i ... Scoppia la polemica nella bergamasca per lo striscione che, squadra di calcio di terza categoria, ha voluto esibire dopo essere entrata in campo come gesto di soliderietà nei confronti dei migranti morti nella tragedia di Cutro . A ...Il giornale bergamasco riporta la vicenda, spiegando che oltre alla multa di 550 eurodovrà rinunciare al proprio capitano, Pietro Rota , squalificato fino al 23 aprile. E la ...Solidarietà da una parte, indifferenza o burocratismo formale privo di partecipazione dall'altra. Nella Bergamasca, una squadra di calcio di terza categoria,'Asd, è stata multata per aver esibito uno striscione di protesta per i morti del naufragio di Cutro. Prima del fischio d'inizio della partita domenicale contro il River Negrone, i ... Bergamo, striscione per i morti di Cutro: multato l'Athletic Brighela IL GIORNO