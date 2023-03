L'arrivo della nuova stagione di Ted Lasso si festeggia nel suo pub preferito (Di sabato 11 marzo 2023) Ted Lasso sta per tornare: dal 15 marzo su Apple TV+ comincerà la terza stagione della serie che ha già segnato un record (anche) di premi, tra i quali ben quattro Emmy all'ultima edizione. Una storia bella, esilarante, con protagonista un allenatore chiamato a fare l'ultima cosa che ogni allenatore vorrebbe fare nella vita: passare dal football americano al calcio europeo, dagli Stati Uniti all'Inghilterra. Ma Ted Lasso, interpretato da un irriverente Jason Sudeikis - vincitore a sua volta di due Golden Globe, due Screen Actors Guild Award, un Critics' Choice Television Award e due Premi Emmy proprio per la serie - non perde mai il suo ottimismo. Lui e l'AFC Richmond, la sua squadra per tutti destinata ad essere ultima in classifica, diventano una cosa sola e alla fine della seconda ... Leggi su gqitalia (Di sabato 11 marzo 2023) Tedsta per tornare: dal 15 marzo su Apple TV+ comincerà la terzaserie che ha già segnato un record (anche) di premi, tra i quali ben quattro Emmy all'ultima edizione. Una storia bella, esilarante, con protagonista un allenatore chiamato a fare l'ultima cosa che ogni allenatore vorrebbe fare nella vita: passare dal football americano al calcio europeo, dagli Stati Uniti all'Inghilterra. Ma Ted, interpretato da un irriverente Jason Sudeikis - vincitore a sua volta di due Golden Globe, due Screen Actors Guild Award, un Critics' Choice Television Award e due Premi Emmy proprio per la serie - non perde mai il suo ottimismo. Lui e l'AFC Richmond, la sua squadra per tutti destinata ad essere ultima in classifica, diventano una cosa sola e alla fineseconda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cutro, l'arrivo della premier Giorgia Meloni al comune della cittadina calabrese per il Consiglio dei ministri. L'i… - sole24ore : ?? #Case #green: cosa prevede la proposta della #Ue e le modifiche in arrivo. La proposta della Commissione prevede… - caritas_milano : Naufragio a Curto, tra le vittime anche Shahida Raza, capitana della nazionale pakistana di hockey. È morta pochi… - m06013757 : @Giusepp44911925 E magari hanno alzato i tassi in Europa perché sapevano della bufera in arrivo ? - ninacs81 : RT @dottorbarbieri: ??????? GUARDIA COSTIERA IN DIFFICOLTÀ NEI SOCCORSI. IN ARRIVO MARINA MILITARE. Guardia Costiera in difficoltà nell'area… -