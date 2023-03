L’appello al Papa | “Venga a pregare la Madonna della Neve per la pace nel mondo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Un appello aFrancesco perché il 5 agosto si unisca ai fedeli perlain quella che dovrebbe essere una ‘giornata universalepreghiera per lanel’. A lanciarlo è l’architetto monticiano Cesare Esposito, che da 39 anni organizza a Santa Maria Maggiore la nevicata artificiale che rievoca il prodigioavvenuto nell’358 d.C. sul Colle Esquilino, in una lettera inviata a Bergoglio in occasione dei 10 anni di pontificato. “Santo Padre – scrive Esposito – il prossimo 5 agosto presso la Basilica di Santa Maria Maggiore verrà celebrata la festa...