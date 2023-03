L’Antico Vinaio arriva a Bergamo in via Tiraboschi (Di sabato 11 marzo 2023) Diciassettesima apertura per il locale di street food fiorentino nato nel 2006, stretta una joint venture con il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. L’Antico Vinaio apre a Bergamo Una nuova pagina di storia per il noto brand fiorentino dello street food che dopo Firenze, Milano, Roma, Los Angeles e New York apre anche a Bergamo. La ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) Diciassettesima apertura per il locale di street food fiorentino nato nel 2006, stretta una joint venture con il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi.apre aUna nuova pagina di storia per il noto brand fiorentino dello street food che dopo Firenze, Milano, Roma, Los Angeles e New York apre anche a. La ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imantartide : no ma l’antico vinaio che apre a bergamo il mio sogno la mia vita. ora voi mi direte che paghi solo il nome e in re… - balotellicyborg : Letteralmente l’Antico Vinaio delle squadre calcistiche - VivInterNews : Perché per molti fiorentini 'L'Antico Vinaio' sarebbe una piaga? Non capisco, è conosciuto ovunque ed è uno dei tan… - Gianfi15 : @dimarcantonioM Basta usare l'antico vinaio per dar ragione ad Arturo e quindi ai comunisti Ciao - Jianko_ : RT @destinationflo: Che ne dici di una schiacciata all'Antico Vinaio? #DestinationFlorence ti porta in un tour salta-fila per degustare in… -

Ha aperto a Bergamo All'Antico Vinaio: è il diciassettesimo al mondo Vedo molto entusiasmo e tanta voglia di Antico Vinaio. Non vedo l'ora di inaugurare questa avventura che sarà l'inizio di un grande percorso insieme, spero con tutto il cuore di fare del mio meglio. ... All'Antico Vinaio a Bergamo, annunciata l'apertura: ecco dove e quando ... lo si sapeva già da qualche settimana: sempre online, infatti, l'...su cui era scritta la frase che è ormai lo slogan dell'Antico ...su cui era scritta la frase che è ormai lo slogan dell'Antico Vinaio: ... Trova la borsa smarrita del titolare de All'Antico Vinaio e gliela riporta: 'L'onestà vince sempre' "L'onestà vince sempre". Così si conclude la vicenda dello smarrimento della borsa di Tommaso Mazzanti, proprietario de All'Antico Vinaio, la famosa schiacciateria che da Firenze ha allargato i suoi ... Vedo molto entusiasmo e tanta voglia di. Non vedo'ora di inaugurare questa avventura che sarà'inizio di un grande percorso insieme, spero con tutto il cuore di fare del mio meglio. ...... lo si sapeva già da qualche settimana: sempre online, infatti,'...su cui era scritta la frase che è ormai lo slogan dell'...su cui era scritta la frase che è ormai lo slogan dell': ...'onestà vince sempre". Così si conclude la vicenda dello smarrimento della borsa di Tommaso Mazzanti, proprietario de All', la famosa schiacciateria che da Firenze ha allargato i suoi ... L'Antico Vinaio porta le schiacciate toscane in città Corriere Bergamo - Corriere della Sera