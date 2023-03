L'algoritmo del cibo: dietro la pizza di Aranzulla c'è una tavola bandita da mille miliardi di dollari (Di sabato 11 marzo 2023) Deliveroo difende la consegna che ha scatenato le polemiche: tutto è avvenuto entro i parametri previsti. Benvenuti nel modello "Food as a Service", dove il cliente non ha margine di intervento e per le piattaforme digitali vale solo chi corre di più. Un business ricchissimo: sulle spalle dei rider Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 marzo 2023) Deliveroo difende la consegna che ha scatenato le polemiche: tutto è avvenuto entro i parametri previsti. Benvenuti nel modello "Food as a Service", dove il cliente non ha margine di intervento e per le piattaforme digitali vale solo chi corre di più. Un business ricchissimo: sulle spalle dei rider

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... floremsanguinis : @andreadelogu Gughy, hai usato il metodo Fridich? Io nella risoluzione di questi puzzle (ero un collezionista) ho s… - Sfn_Mtz : @MeMeEsposito @micheleboldrin Alla domanda 'chi dice che il 70% del PNRR è del Sud?' tu hai risposto 'l'algoritmo'… - Matteoemmosocaz : @liliaragnar @lacaina45 Non mi credeva corretto in non li - xfreehugsbaby : @vane___96 Conseguenze del nuovo algoritmo di twitter - HTaffio : Qualcuno ha scoperto l'algoritmo del sesso occasionale? -