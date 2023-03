(Di sabato 11 marzo 2023) Tanti saliscendi nel punteggio, un Anthony Davis sottotono (8 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate in 31') e il ritorno decisivo in quintetto di D'Angelo. I Los Angeles(33 - 34) continuano a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Lakers, cuore e un Russell dominante: Toronto ko. Philadelphia, decide Embiid #Nba - Gazzetta_NBA : Lakers, cuore e un Russell dominante: Toronto ko. Philadelphia, decide Embiid #Nba - VincenzoBellom9 : I Lakers hanno di nuovo un cuore, che gli è stato restituito una volta rimosso il cancro, il tumore, il carcinoma. - TheCarlo_Kr : Una pugnalata nel cuore ogni volta ?? - DelbonoRoberto : RT @DiegoAmbrosin: W 112-103 ???? Grande vittoria...di cuore e voglia... Davis mostruoso su due lati...30+22 in una partita pazzesca... Fonda… -

Per isi tratta della 7ª vittoria nelle ultime 9 partite. Los Angeles: Russell 28 (10/17, 5/8 da tre, 3/3 tl), Schroder 23, Reaves 18. Rimbalzi: Davis 9. Assist: Russell 9. Toronto: Barnes 32 (...A Jeanie Buss, a tutta laNation. Grazie a Phil Jackson, ai miei compagni di squadra: mi avete reso un atleta migliore, un pezzetto di quella maglia è anche vostro. Ho ancora nelquella ...Gioca con ile gioca duro, in difesa sa tutto di tutti. Immagino che sia per quello che piace ...e Celtics ko Tripla doppia di Nikola Jokic e Denver mette al sicuro il primo posto a Ovest ...

Lakers, cuore e un Russell dominante: Toronto ko. Philadelphia, decide Embiid La Gazzetta dello Sport

I Los Angeles Lakers (33-34) continuano a mostrare segnali di consolidamento nel successo interno contro Toronto (32-36). Vincere senza LeBron James e con un Davis così spuntato, significa avere delle ...Notte di forti emozioni quella di oggi: prima della partita contro Memphis i Lakers hanno ritirato la maglia di Paul Gasol.