Laika a sostegno delle donne iraniane con “Poisoned by the Islamic Regime”

Il titolo della sua nuova opera di Laika è Poisoned by the Islamic Rgime. In via Nomentana, nei pressi dell'Ambasciata Iraniana, l'artista che racconta, denuncia l'attualità con la sua Street Art tra gli angoli di Roma, ha diffuso la sua voce e la voce 'degli ultimi' con un poster affisso nella notte tra il 9 ed il 10 Marzo 2023. Nella notte tra il 9 ed il 10 Marzo, in via Nomentana – all'altezza della Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura – ni pressi dell'Ambasciata Iraniana a Roma è apparsa la nuova opera della Street Artist Laika, dal titolo Poisoned by the Islamic Regime. Laika, Street Art. Crediti: Teresa Comberiati (Laika)/Courtesy of Press Office (Opera) – velvetmagIl poster, affisso nella settimana dell'8 marzo Giornata ...

