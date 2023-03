L'agenda Meloni sui migranti trova sempre più alleati in Europa (Di sabato 11 marzo 2023) L'agenda Meloni trova sempre più sostenitori in Europa. «Bloccare le partenze» dei migranti è ormai una priorità in ambito Ue. Anche i governi tradizionalmente più restii ad assumersi una "quota" di responsabilità iniziano a condividere l'esigenzadi un «cambio di passo», come chiede il premier italiano. Le parole pronunciate pochi giorni fa da a Palazzo Chigi dal primo ministro MarkRutte lo confermano: «Il temamigranti richiede un approccio europeo efficiente. È urgente prevenire le tragedie e lottare insieme contro i trafficanti di esseri umani». Anche la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, lo ha scritto in una lettera di risposta a Meloni: «Condivido pienamente la sua opinione secondo cui come europei, politici e cittadini abbiamo il ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) L'più sostenitori in. «Bloccare le partenze» deiè ormai una priorità in ambito Ue. Anche i governi tradizionalmente più restii ad assumersi una "quota" di responsabilità iniziano a condividere l'esigenzadi un «cambio di passo», come chiede il premier italiano. Le parole pronunciate pochi giorni fa da a Palazzo Chigi dal primo ministro MarkRutte lo confermano: «Il temarichiede un approccio europeo efficiente. È urgente prevenire le tragedie e lottare insieme contro i trafficanti di esseri umani». Anche la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, lo ha scritto in una lettera di risposta a: «Condivido pienamente la sua opinione secondo cui come europei, politici e cittadini abbiamo il ...

