L'accusa di Libero a Paola Egonu: «Per un milione di euro dimentica l'Italia razzista»

A breve la pallavolista Paola Egonu tornerà a giocare in Italia. Dopo l'anno in Turchia con il team del Vafikbank Istanbul Egonu ha trovato un accordo con la Vero Volley di Monza. E dopo la scadenza del contratto in Turchia (il 31 marzo) tornerà nella città in cui ha mosso i primi passi sportivi. Nel 2013 la giocatrice classe 1998 era arrivata al Centro Pavesi di Milano per le selezioni dei Club Italia. Guadagnerà circa 800 mila euro più i premi: lo stipendio totale ammonterà a un milione. Ma la scelta della giocatrice di Cittadella non è piaciuta oggi a Libero. Il quotidiano collega il trasferimento all'intervento della sportiva sul palco dell'Ariston durante Sanremo 2023. E scrive: «Per un milione Egonu scorda l'Italia razzista».

