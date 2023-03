La verità di Chiara Ferragni su Sanremo e Fedez | «È stata durissima Troppe responsabilità famigliari»

Leggi su open.online

(Di sabato 11 marzo 2023) «Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai». Inizia così il lungo sfogo su Instagram con cuiha voluto commentare le settimane post-, in cui si è vociferato di una possibile crisi del suo rapporto con. «A, ora posso ammetterlo, è stato, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sareicapace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare», racconta l’imprenditrice. A qualche settimana dall’ultima serata dell’Ariston,svela di esseresul punto di crollare. «Ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per ...