La truffa dei falsi pagamenti Inps: così svuotano i conti in pochi minuti (Di sabato 11 marzo 2023) Ennesima truffa ai danni dei cittadini. Questa volta arriva sotto forma di email. Vediamo di cosa si tratta e come non cascarci. Ogni giorno un cittadino si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dei diversi tentativi di truffa che gli pioveranno addosso semplicemente accendendo il computer. In questi giorni l'Inps ha messo in guardia da un nuovo tentativo di phishing bancario. Ecco di cosa si tratta. Nuovo tentativo di phishing- (Ansa foto)- IlovetradingIl phishing è uno dei tentativi di truffa più in voga da qualche anno. Solitamente si riceve una mail in cui l'utente viene invitato a cliccare su un link e a inserire determinate informazioni. A quel punto il gioco è fatto: il truffatore entrerà in possesso dei vostri dati e delle vostre password e potrà svuotare i vostri conti in ...

