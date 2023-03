La storia di Giuseppe Cimarosa | parente di Messina Denaro | «Io resto in Sicilia | sono i mafiosi a doversene andare»

(Di sabato 11 marzo 2023) «Non posso andarmene da Castelvetrano, altrimenti vorrebbe dire darla vinta a quelli che avrebbero voluto farmi saltare in aria. Anzi,loro che se ne devono». A parlare è, 40enne figlio di una cugina del capomafia Matteo, il superboss di Cosa Nostra arrestato lo scorso 16 gennaio dopo trent’anni di latitanza.ha parlato oggi al convegno Coraggio, Gente! organizzato a Casal di Principe, in provincia di Caserta. L’evento si è svolto a Casa Don Diana, un luogo confiscato alla camorra e, durante il suo intervento, il figlio della cugina diha raccontato la suapersonale di fatica e sacrifici per restare sempre dalla parte della legalità. Anche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oss_romano : #11marzo «I classici non sono nostri contemporanei, siamo noi che lo diventiamo di loro». Una riflessione su filolo… - teatrolafenice : Oggi nel 1853 Giuseppe Verdi regalò al mondò 'La traviata'. La fece rappresentare qui e fu un “fiascone, e peggio h… - gippu1 : Quella di #Kean dopo 41 secondi in #RomaJuventus NON è l'espulsione più veloce della storia della Serie A: il recor… - arscomunicandi : @DiegoFusaro @Rosalba_Falzone Fusaro , studia un po’ di storia, non ti farebbe male. Questo signore diede l’ordine… - Giuseppe_alari : La Chiesa greca, ma non quella latina, riserba un posto importante, tra i suoi Santi, al più celebre Costantino del… -

A Casal di Principe (Caserta), terra per decenni in mano alla camorra,Cimarosa, 40enne figlio di una cugina diretta del capomafia Matteo Messina Denaro, parla della suadi coraggio e ...Il conflitto con il padre Non è la prima volta cheCimarosa racconta il proprio impegno ... il 40enne ha rilasciato un' intervista a Repubblica , in cui rivelava: "Avevo conosciuto la...Anche se ladimostra, purtroppo, che la vita delle principesse non è sempre una favola . ... La consorte di Francescod'Austria è entrata nell'immaginario collettivo come un'eroina ...

La storia di Giuseppe Cimarosa, parente di Messina Denaro: «Io ... Open

PESARO - Questa è la storia di una piastrina militare abbandonata da un soldato marchigiano durante i rastrellamenti di Potenza subito dopo l'Armistizio, di un sottotenente che ...JESOLO - Il sottofondo musicale è stato garantito con le migliori hit degli anni '70 e '80. Ma quella andata in scena in un "casone" a Caorle, non è stata una ...