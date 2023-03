La semplicità dei Btp Italia e l’inflazione aiutano il patriottismo fiscale del governo Meloni (Di sabato 11 marzo 2023) A Palazzo Chigi tira aria di sovranismo, sovranismo che soffia persino sui buoni del tesoro. Si è chiusa la diciannovesima emissione del Btp Italia, il titolo governativo pensato per i piccoli risparmiatori che neutralizza l’inflazione. Non una semplice obbligazione, tuttavia, ma una freccia all’arco del governo Meloni per Italianizzare il debito pubblico: vale a dire, aumentare la quantità di debito nelle mani delle famiglie Italiane. E ovviamente sottrarlo agli animi volubili degli investitori stranieri, in nome di un dichiarato patriottismo fiscale. Innanzitutto, l’esecutivo può ritenersi abbastanza soddisfatto: il Tesoro ha raccolto quasi 10 miliardi di euro, di cui 8 miliardi e mezzo sottoscritti dai piccoli investitori tramite i propri conti ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) A Palazzo Chigi tira aria di sovranismo, sovranismo che soffia persino sui buoni del tesoro. Si è chiusa la diciannovesima emissione del Btp, il titolo governativo pensato per i piccoli risparmiatori che neutralizza. Non una semplice obbligazione, tuttavia, ma una freccia all’arco delpernizzare il debito pubblico: vale a dire, aumentare la quantità di debito nelle mani delle famigliene. E ovviamente sottrarlo agli animi volubili degli investitori stranieri, in nome di un dichiarato. Innanzitutto, l’esecutivo può ritenersi abbastanza soddisfatto: il Tesoro ha raccolto quasi 10 miliardi di euro, di cui 8 miliardi e mezzo sottoscritti dai piccoli investitori tramite i propri conti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PRosati1974 : @BTS_twt_JIMINlE Bianco accecante: come la semplicità, la sincerità, la purezza, l’estate, la neve, il sorriso dei… - luigiderosa17 : RT @DjGiuliaRegain: Ieri, di fianco a @Radio_Emotions, c’era una scuola di laboratorio Arti Visive per bambini davvero straordinaria ?? Io… - deKontski : Segnalo a @CaneSciolto15, protagonista del connubio tra arte e montagna, questo quadro appeso alla cassa del Fursil… - maurozanchetta5 : RT @AlienoGrigio17: Non smetterò mai di apprezzare @PButtafuoco per l'onestà intellettuale e la sua chiarezza nell'esporre con una semplici… - Orsosognante : Umberto Saba poeta della semplicità, dell’umanità e della triestinità è stato uno dei più grandi del primo novecen… -