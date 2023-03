La Sardegna al limite, e oltre (Di sabato 11 marzo 2023) Se c’è qualcuno che posso dire di aver seguito fin dall’inizio, quando faceva i suoi primi passi da solo sotto il cappello di un’insegna sconosciuta, questa persona è Nicola Bonora. Un giovane sardo classe 1990, originario di Oristano ma con la stessa determinazione di uno svizzero in purezza. Uno di quelli che non capisci bene come abbia potuto essere domato perché se caratterialmente è una persona assolutamente pacata e squisita, quando lo metti nella sua cucina è in grado di tirarti fuori cerbiatti dal cilindro (altro che conigli). Avete presente quelle persone che possono sbagliare dieci, venti, cento volte e non perderanno mai attenzione e determinazione nel provare quel sugo o quella salsa, quel pane o quel dessert? Ebbene a distanza di quasi quattro anni, posso dire che è un vero piacere sapere Nicola alla guida del progetto Motelombroso insieme a Matteo Mazza e Alessandra ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) Se c’è qualcuno che posso dire di aver seguito fin dall’inizio, quando faceva i suoi primi passi da solo sotto il cappello di un’insegna sconosciuta, questa persona è Nicola Bonora. Un giovane sardo classe 1990, originario di Oristano ma con la stessa determinazione di uno svizzero in purezza. Uno di quelli che non capisci bene come abbia potuto essere domato perché se caratterialmente è una persona assolutamente pacata e squisita, quando lo metti nella sua cucina è in grado di tirarti fuori cerbiatti dal cilindro (altro che conigli). Avete presente quelle persone che possono sbagliare dieci, venti, cento volte e non perderanno mai attenzione e determinazione nel provare quel sugo o quella salsa, quel pane o quel dessert? Ebbene a distanza di quasi quattro anni, posso dire che è un vero piacere sapere Nicola alla guida del progetto Motelombroso insieme a Matteo Mazza e Alessandra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paulus00435084 : @Vane_Sardegna @CaprettoPaul Perfetto! Al limite si può comprenderete per chi in preda ad un orgasmo mentale si esi… - SardegnaG : RT @antonello_piras: @SardegnaG Ci vuole un limite allo sfruttamento del territorio. Ci dovremo vivere noi in Sardegna e ora di finirla con… - antonello_piras : @SardegnaG Ci vuole un limite allo sfruttamento del territorio. Ci dovremo vivere noi in Sardegna e ora di finirla… - GiovaKasanova : @Vane_Sardegna @nico_r2022 ??????,ma quando mai,al limite una bicicletta con le rotelle sarda - AntoDavan : @nausica_77 @AndreaParmeggi4 o al limite Budoni (visto che sei in Sardegna) -

Ue rende più facili gli aiuti di Stato alle industrie del Green Deal ... Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), e che le "zone C" sono aree con ... per il 35% al massimo dell'investimento, nelle zone C un limite di 200 milioni e del 20% dell'... Catania, impegno civile e storie dimenticate con l'Officina Teatro Canzone ...migliori condizioni di vita e spesso si ritrovato sfruttati a lavorare nelle campagne al limite ... un questore della Pubblica sicurezza, nato a Giarre, che in Sicilia indagò sulla mafia e in Sardegna ... Tesla Supercharger: come funzionano, dove si trovano e quanto costano La velocità di ricarica massima è attualmente fissata a 250 kW , limite raggiungibile dai ... da Nord a Sud ed anche in Sardegna e Sicilia. La rete di Supercharger Tesla è, in ogni caso, in continua ... ... Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e), e che le "zone C" sono aree con ... per il 35% al massimo dell'investimento, nelle zone C undi 200 milioni e del 20% dell'......migliori condizioni di vita e spesso si ritrovato sfruttati a lavorare nelle campagne al... un questore della Pubblica sicurezza, nato a Giarre, che in Sicilia indagò sulla mafia e in...La velocità di ricarica massima è attualmente fissata a 250 kW ,raggiungibile dai ... da Nord a Sud ed anche ine Sicilia. La rete di Supercharger Tesla è, in ogni caso, in continua ... Autunno siccitoso, incertezza irrigazioni Sardegna centrale Agenzia ANSA Autunno siccitoso, incertezza irrigazioni Sardegna centrale Alle porte della nuova stagione irrigua resta l'incertezza sull'utilizzo dell'acqua ai fini irrigui nella Sardegna centrale, dove le piogge non hanno dato l'apporto sperato. (ANSA) ... Autonomia: opposizioni Sardegna, 'Solinas si dimetta' Un fermo 'no' dai partiti di opposizione della Sardegna al disegno di legge sull'autonomia differenziata del ministro Roberto Calderoli, che hanno chiesto le dimissioni del presidente della Regione Ch ... Alle porte della nuova stagione irrigua resta l'incertezza sull'utilizzo dell'acqua ai fini irrigui nella Sardegna centrale, dove le piogge non hanno dato l'apporto sperato. (ANSA) ...Un fermo 'no' dai partiti di opposizione della Sardegna al disegno di legge sull'autonomia differenziata del ministro Roberto Calderoli, che hanno chiesto le dimissioni del presidente della Regione Ch ...