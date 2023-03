La Sardegna al limite, e oltre (Di sabato 11 marzo 2023) Se c’è qualcuno che posso dire di aver seguito fin dall’inizio, quando faceva i suoi primi passi da solo sotto il cappello di un’insegna sconosciuta, questa persona è Nicola Bonora. Un giovane sardo classe 1990, originario di Oristano ma con la stessa determinazione di uno svizzero in purezza. Uno di quelli che non capisci bene come abbia potuto essere domato perché se caratterialmente è una persona assolutamente pacata e squisita, quando lo metti nella sua cucina è in grado di tirarti fuori cerbiatti dal cilindro (altro che conigli). Avete presente quelle persone che possono sbagliare dieci, venti, cento volte e non perderanno mai attenzione e determinazione nel provare quel sugo o quella salsa, quel pane o quel dessert? Ebbene a distanza di quasi quattro anni, posso dire che è un vero piacere sapere Nicola alla guida del progetto Motelombroso insieme a Matteo Mazza e Alessandra ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) Se c’è qualcuno che posso dire di aver seguito fin dall’inizio, quando faceva i suoi primi passi da solo sotto il cappello di un’insegna sconosciuta, questa persona è Nicola Bonora. Un giovane sardo classe 1990, originario di Oristano ma con la stessa determinazione di uno svizzero in purezza. Uno di quelli che non capisci bene come abbia potuto essere domato perché se caratterialmente è una persona assolutamente pacata e squisita, quando lo metti nella sua cucina è in grado di tirarti fuori cerbiatti dal cilindro (altro che conigli). Avete presente quelle persone che possono sbagliare dieci, venti, cento volte e non perderanno mai attenzione e determinazione nel provare quel sugo o quella salsa, quel pane o quel dessert? Ebbene a distanza di quasi quattro anni, posso dire che è un vero piacere sapere Nicola alla guida del progetto Motelombroso insieme a Matteo Mazza e Alessandra ...

