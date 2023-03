La Russia torna in pedana. Gli atleti di Mosca riammessi alle gare di scherma. A luglio gli Europei a Milano (Di sabato 11 marzo 2023) Non proprio in punta di fioretto, la scherma spacca la geopolitica dello sport mondiale: è la prima disciplina – dal 28 febbraio 2022, dalle sanzioni prese allora praticamente all’unanimità – a riammettere gli atleti russi (e bielorussi) alle gare internazionali. Come aveva timidamente proposto il Cio, auspicato Mosca e negato in maniera categorica l’Ucraina e gli altri Paesi occidentali. E il caso ora rischia proprio di scoppiare da noi, in Italia, perché gli Europei di scherma a Milano, in calendario a luglio, saranno la prima grande manifestazione con le nuove regole. Ammesso che passino. Non c’è pace, nemmeno nello sport. Il conflitto in Ucraina continua a tormentare gli organizzatori. Tutti sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Non proprio in punta di fioretto, laspacca la geopolitica dello sport mondiale: è la prima disciplina – dal 28 febbraio 2022, dsanzioni prese allora praticamente all’unanimità – a riammettere glirussi (e bielorussi)internazionali. Come aveva timidamente proposto il Cio, auspicatoe negato in maniera categorica l’Ucraina e gli altri Paesi occidentali. E il caso ora rischia proprio di scoppiare da noi, in Italia, perché glidi, in calendario a, saranno la prima grande manifestazione con le nuove regole. Ammesso che passino. Non c’è pace, nemmeno nello sport. Il conflitto in Ucraina continua a tormentare gli organizzatori. Tutti sempre ...

