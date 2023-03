La prima beta di Android 13 QPR3 arriverà la prossima settimana (Di sabato 11 marzo 2023) La prima beta di Android 13 QPR3 verrà rilasciata il prossimo lunedì per tutti gli smartphone Google Pixel compatibili. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 11 marzo 2023) Ladi13verrà rilasciata il prossimo lunedì per tutti gli smartphone Google Pixel compatibili. L'articolo proviene da Tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : La prima beta di Android 13 QPR3 arriverà la prossima settimana #android #android13 - CryptoPesto_ : Non lo so Rick… Ci son già stati 2 problemi tecnici e la gente è stata liquidata ?? Hanno ridato parte dei soldi… - ooserjoo : Ero tutto contento per Discord su PS5, che su Xbox lo sto usando tantissimo, ma è la versione che devi passare prim… - Scimpanze_ : Quale classe giocherete per prima nella beta di #DiabloIV ? @Diablo - Timoz86 : @WarzoneInsider mi sono divertito talmente tanto con la beta che ho comprato la vault... ad aver saputo prima che p… -