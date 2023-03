La preda perfetta: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 11 marzo 2023) La preda perfetta: trama, cast e streaming del film Stasera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones, film del 2014 diretto da Scott Frank. È basato sul romanzo Un’altra notte a Brooklyn (A Walk Among the Tombstones), del 1992 di Lawrence Block. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1991, il detective Matthew “Matt” Scudder , in macchina con il suo compagno, viene invitato a chiedere aiuto e gli viene detto che non è un partner affidabile. Scudder poi entra in un bar e si fa degli shot con un caffè. Entrano due uomini armati e uccidono il barista. Scudder spara mortalmente a uno, insegue ed uccide il secondo assalitore e l’autista in fuga. Otto anni dopo, un tossicodipendente di nome Peter ... Leggi su tpi (Di sabato 11 marzo 2023) La: trama, cast e streaming delStasera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La– A Walk Among the Tombstones,del 2014 diretto da Scott Frank. È basato sul romanzo Un’altra notte a Brooklyn (A Walk Among the Tombstones), del 1992 di Lawrence Block. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1991, il detective Matthew “Matt” Scudder , in macchina con il suo compagno, viene invitato a chiedere aiuto e gli viene detto che non è un partner affidabile. Scudder poi entra in un bar e si fa degli shot con un caffè. Entrano due uomini armati e uccidono il barista. Scudder spara mortalmente a uno, insegue ed uccide il secondo assalitore e l’autista in fuga. Otto anni dopo, un tossicodipendente di nome Peter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere La preda perfetta - a walk among the tombstones - liamneeson090 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Retequattro va in onda l'action thriller con #LiamNeeson #LaPredaPerfettaAWalkAmongTheTombstones ht… - Kalisydney2 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Retequattro va in onda l'action thriller con #LiamNeeson #LaPredaPerfettaAWalkAmongTheTombstones ht… - EnzoPio2 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Retequattro va in onda l'action thriller con #LiamNeeson #LaPredaPerfettaAWalkAmongTheTombstones ht… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Retequattro va in onda l'action thriller con #LiamNeeson… -