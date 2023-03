La politica non le ha volute vedere, ma elettori ed elettrici se ne sono accorti e hanno scelto due giovani donne, che quel posto se lo sono conquistato meritandolo (Di sabato 11 marzo 2023) Le zie ribelli del ’68 reclamavano i loro diritti, ma nelle lotte politiche erano relegate ad angeli del ciclostile. Le mamme, entrate in massa nel mondo del lavoro, avevano faticosamente conquistato qualche vertice, ma nelle istituzioni solo sfiorato il potere, arrestate a vice-qualcosa. Ma loro, generazione under 50, era scritto che avrebbero scavallato anche l’ultimo gradino e infranto il soffitto di cristallo. A che cosa era servito tanto studiare, imparare, e poi imparare ancora, provare, riprovare, se non a essere, finalmente, numero uno? Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Nel resto del mondo, dove le donne erano arrivate da tempo al vertice, si registravano già le prime dimissioni: Jacinta Ardern, prima ministra neozelandese, per stanchezza, Nicola Sturgeon, prima ministra scozzese, per aver esaurito il suo ... Leggi su iodonna (Di sabato 11 marzo 2023) Le zie ribelli del ’68 reclamavano i loro diritti, ma nelle lotte politiche erano relegate ad angeli del ciclostile. Le mamme, entrate in massa nel mondo del lavoro, avevano faticosamentequalche vertice, ma nelle istituzioni solo sfiorato il potere, arrestate a vice-qualcosa. Ma loro, generazione under 50, era scritto che avrebbero scavallato anche l’ultimo gradino e infranto il soffitto di cristallo. A che cosa era servito tanto studiare, imparare, e poi imparare ancora, provare, riprovare, se non a essere, finalmente, numero uno? Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Nel resto del mondo, dove leerano arrivate da tempo al vertice, si registravano già le prime dimissioni: Jacinta Ardern, prima ministra neozelandese, per stanchezza, Nicola Sturgeon, prima ministra scozzese, per aver esaurito il suo ...

