La Pineta di Castel Fusano trasformata di nuovo in un set: l'ira del movimento Italia dei Diritti (Di sabato 11 marzo 2023) Ostia – "La Pineta di Castel Fusano ad Ostia si trasforma di nuovo in set cinematografico. E' il movimento Italia dei Diritti attraverso la responsabile per il X° Municipio di Roma Paola Torbidoni a segnalarlo: "Mi sono recata come ogni giorno nell'area protetta della Pineta di Castel Fusano per far passeggiare il mio cane e mi sono imbattuta nuovamente nei camion che portano attrezzature per riprese cinematografiche quindi, dopo il set allestito lo scorso mese con le scorie che ancora erano presenti dopo che le riprese erano terminate come abbiamo ampiamente documentato con foto, l'area protetta, il polmone verde della capitale, diventa nuovamente una location per cinema e TV". "Ho provveduto ad informare la Polizia ...

