La Notte degli Oscar è su Sky: la programmazione completa per gli Academy Awards 2023 (Di sabato 11 marzo 2023) , in diretta nella Notte tra il 12 e il 13 marzo Anche quest'anno l'appuntamento più atteso dal mondo del cinema, La Notte degli Oscar, è su Sky: la 95ª edizione degli Academy Awards sarà in diretta nella Notte tra il 12 e il 13 marzo dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky e in streaming su NOW), su Sky Uno e in chiaro su TV8. Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera serata, commentando i momenti salienti, dal Red Carpet fino a tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles, insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e la giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini. Con loro in studio Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express, dal 9 marzo in esclusiva su Sky e NOW, ...

