La natalità in Italia continuerà a scendere | cosa succede alle coppie italiane

Il governo Meloni ha dichiarato di voler sostenere la natalità attraverso misure fiscali e bonus. Ma qualcosa non torna. Giorgia Meloni si è sempre detta preoccupata per il crollo demografico Italiano e ha sostenuto che il suo governo avrebbe fatto delle cose molto concrete per aiutare i genitori. Da anni la natalità in Italia continua a diminuire. Ma analizzando ciò che concretamente il governo ha fatto per aiutare la natalità si scopre che gli interventi sono limitati. Il governo è intervenuto sul congedo di maternità e con un aumento sull'assegno unico universale. Tuttavia l'aumento sull'assegno riguarda soltanto poche famiglie e l'arrivo del nuovo quoziente familiare è ancora ...

Natalità, Italia terzultima in Europa

Come si colloca l'Italia in questo contesto In un'ideale 'classifica' tra i Paesi europei, non sorprenderà scoprire che l'Italia, con 1,25 figli per donna, è terzultima. Peggio di noi, solo la...

Lavoro, avere figli in Italia è un ostacolo alla carriera

Per il 36% dei genitori sì. I dati parlano chiaro: in Italia si fanno sempre meno figli. Il 2021 è stato l'anno in cui la natalità infantile ha raggiunto un nuovo record negativo: i nati sono scesi a 400.249, con un calo dell'1,...

Il Paese dove non nasce più nessuno: un cortometraggio della Plasmon

C'è un Paese dove non nascono più bambini in un docufilm della Plasmon intitolato Adamo 2050. 'E' un progetto nato dall'esigenza di fare qualcosa di concreto sul tema della natalità in Italia' - è scritto sul link (adamo.plasmon.it.) che lo reclamizza - 'Qualcosa che può succedere solo se agiamo tutti insieme'. Adamo è l'ultimo nato in Italia e il suo nome evoca...