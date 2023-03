La Guardia Costiera soccorre 1.800 migranti in 24 ore. Alla faccia di chi l'accusa (Di sabato 11 marzo 2023) Salvataggi continui al largo delle coste calabresi e siciliane. La Guardia Costiera e la Marina militare hanno soccorso oltre 1.800 migranti in più di venti operazioni distinte nell'arco di appena 24 ore. Barconi e barchini stanno salpando a un ritmo incessante dalle coste della Cirenaica e della Tunisia. E puntano dritti verso l'Italia. Gli ultimi due giorni (giovedì sono stati salvati circa 1.300 pro fughi) hanno rappresentato il picco dall'inizio dell'anno. All'indomani del Consiglio dei ministri che ha inasprito le pene per gli scafisti, il Viminale ha diffuso i numeri dell'emergenza: «Dall'inizio dell'anno sono sbarcati in Italia 17.952 migranti. Nello stesso periodo dello scorso anno, gli sbarchi sono stati 5.976, mentre nel 2021 erano stati 5.995. Un aumento percentuale, rispetto allo scorso anno, del 194%». ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Salvataggi continui al largo delle coste calabresi e siciliane. Lae la Marina militare hanno soccorso oltre 1.800in più di venti operazioni distinte nell'arco di appena 24 ore. Barconi e barchini stanno salpando a un ritmo incessante dalle coste della Cirenaica e della Tunisia. E puntano dritti verso l'Italia. Gli ultimi due giorni (giovedì sono stati salvati circa 1.300 pro fughi) hanno rappresentato il picco dall'inizio dell'anno. All'indomani del Consiglio dei ministri che ha inasprito le pene per gli scafisti, il Viminale ha diffuso i numeri dell'emergenza: «Dall'inizio dell'anno sono sbarcati in Italia 17.952. Nello stesso periodo dello scorso anno, gli sbarchi sono stati 5.976, mentre nel 2021 erano stati 5.995. Un aumento percentuale, rispetto allo scorso anno, del 194%». ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : Ieri con il nostro aereo #Seabird abbiamo avvistato 19 imbarcazioni in difficoltà sulla rotta tunisina. Nelle immag… - Agenzia_Ansa : La Guardia costiera sta intervenendo in soccorso di circa 1.300 persone che si trovano su imbarcazioni che stanno c… - Tg3web : Nuovo allarme Frontex. È partita l'operazione di soccorso per salvare cinquecento migranti a bordo di un pescherecc… - calalaruta : @LucioMalan Legga bene il twit e cerchi di capire il senso. Se chiedono al governo perché dopo che sono rientrate l… - MaurizioMusso : RT @confundustria: Guardia Costiera a caccia di scafisti in Papua Nuova Guinea . #GloboTerracqueo -