La foto anti-Stati Uniti? Ecco la sua vera storia: orrore comunista (Di sabato 11 marzo 2023) Ci sono due foto iconiche della guerra del Vietnam. Una è quella della bimba nuda e in lacrime, che fugge dal suo villaggio appena bombardato. L'altra è quella del giovane vietcong giustiziato con un colpo di pistola alla tempia. Questo secondo scatto del 1 febbraio 1968, che valse il premio Pulitzer al fotografo della Associated Press Eddie Adams, è noto anche come la “Saigon execution”. È considerato la scintilla che fece divampare negli Usa le proteste contro il conflitto in Vietnam, rivelando agli americani l'orrore di quella guerra lontana. Una foto “anti-Usa”, se ce n'è una. Ma, in realtà, cela una storia di orrore comunista: l'eccidio di un'intera famiglia, padre, madre e sei bambini. E quella dell'unico sopravvissuto: un ragazzino ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Ci sono dueiconiche della guerra del Vietnam. Una è quella della bimba nuda e in lacrime, che fugge dal suo villaggio appena bombardato. L'altra è quella del giovane vietcong giustiziato con un colpo di pistola alla tempia. Questo secondo scatto del 1 febbraio 1968, che valse il premio Pulitzer algrafo della Associated Press Eddie Adams, è noto anche come la “Saigon execution”. È considerato la scintilla che fece divampare negli Usa le proteste contro il conflitto in Vietnam, rivelando agli americani l'di quella guerra lontana. Una-Usa”, se ce n'è una. Ma, in realtà, cela unadi: l'eccidio di un'intera famiglia, padre, madre e sei bambini. E quella dell'unico sopravvissuto: un ragazzino ...

