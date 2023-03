La fortuna ‘bacia’ Fiumicino: vinti 2 milioni di euro con un ‘Gratta e Vinci’ (Di sabato 11 marzo 2023) Un Gratta e Vinci regala 2.000.000 di euro a Fiumicino. Si avete capito bene: ben 2 milioni di euro. Un fortunato vincitore, spendendo appena 10 euro, è riuscito a portarsi a casa l’incredibile montepremi. Una somma da capogiro e da far perdere la testa soprattutto di questi tempi. vinti 2 milioni di euro a Fiumicino con un gratta e vinci: cosa sappiamo La vincita è arrivata grazie al Gratta e Vinci ‘Nuovo 50x’. E’ successo questa settimana, nella cittadina in provincia di Roma, sul litorale come segnala l’agenzia Agimeg. Il fortunato giocatore, acquistando il tagliando da 10 euro, si è portato a casa la vincita di prima categoria: ovvero 2 milioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023) Un Gratta e Vinci regala 2.000.000 di. Si avete capito bene: ben 2di. Unto vincitore, spendendo appena 10, è riuscito a portarsi a casa l’incredibile montepremi. Una somma da capogiro e da far perdere la testa soprattutto di questi tempi.dicon un gratta e vinci: cosa sappiamo La vincita è arrivata grazie al Gratta e Vinci ‘Nuovo 50x’. E’ successo questa settimana, nella cittadina in provincia di Roma, sul litorale come segnala l’agenzia Agimeg. Ilto giocatore, acquistando il tagliando da 10, si è portato a casa la vincita di prima categoria: ovvero 2di ...

