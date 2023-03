La Dinamo Lab vince e vola in Turchia

(Di sabato 11 marzo 2023) TagsLab LaLab conquista le Final Eight di Eurocup 3 battendo in finale al PalaSerradimigni Reggio Calabria 68 - 56 dopo una bella e sofferta battaglia. I ragazzi di Bisin sanno dell'...

Dinamo Lab in finale con Reggio Calabria Tiscali

