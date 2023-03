La difesa non basta: l’Atalanta cade 2-0 a Napoli (Di sabato 11 marzo 2023) Basterebbe un dato per inquadrare la prestazione dell’Atalanta sul campo del Napoli: il primo tiro in porta è arrivato a 17 minuti dal termine della gara. Un lampo di un’individualità, Muriel, in mezzo ad un dominio quasi incontrastato dei padroni di casa. La capolista nel secondo tempo alza il ritmo e fa cadere il muro nerazzurro, siglando il 2-0 finale con Kvaratskhelia e Rrahmani. Non è serata per la Dea, che priva di Koopmeiners fa una fatica tremenda a uscire palla al piede e nella gestione del possesso. Solo gli spunti individuali consentono di guadagnare metri contro la pressione avversaria, ma mai di portare un numero sufficiente di uomini negli ultimi trenta metri. E così la difesa di casa in seconda battuta non ha problemi. La vita è facile per l’ex Gollini, in campo a sorpresa per un dolore al polso di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Basterebbe un dato per inquadrare la prestazione delsul campo del: il primo tiro in porta è arrivato a 17 minuti dal termine della gara. Un lampo di un’individualità, Muriel, in mezzo ad un dominio quasi incontrastato dei padroni di casa. La capolista nel secondo tempo alza il ritmo e fare il muro nerazzurro, siglando il 2-0 finale con Kvaratskhelia e Rrahmani. Non è serata per la Dea, che priva di Koopmeiners fa una fatica tremenda a uscire palla al piede e nella gestione del possesso. Solo gli spunti individuali consentono di guadagnare metri contro la pressione avversaria, ma mai di portare un numero sufficiente di uomini negli ultimi trenta metri. E così ladi casa in seconda battuta non ha problemi. La vita è facile per l’ex Gollini, in campo a sorpresa per un dolore al polso di ...

