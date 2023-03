La clinica per cambiare sesso: le polemiche fuori luogo (Di sabato 11 marzo 2023) Ha suscitato polemiche, da parte di ambienti di area cattolica, la decisione della Regione Veneto di rendere operativa una struttura sanitaria pubblica per consentire in sicurezza interventi demolitori necessari per curare la cosiddetta “disforia di genere”, la patologia di chi si sente imprigionato in un corpo di uomo pur sentendosi donna (o viceversa). La legge regionale veneta del 1993 in realtà garantisce “l'assistenza medico-chirurgica complessiva necessaria alla rettificazione del sesso nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale” , ma contrasti politici avevano sino ad ora impedito di renderla operativa. Chi soffre di questa disturbo accertato e documentato, in mancanza della applicazione della legge, o aveva le risorse finanziarie per recarsi all'estero in centri specializzati, oppure doveva affidarsi in Italia ad operatori che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Ha suscitato, da parte di ambienti di area cattolica, la decisione della Regione Veneto di rendere operativa una struttura sanitaria pubblica per consentire in sicurezza interventi demolitori necessari per curare la cosiddetta “disforia di genere”, la patologia di chi si sente imprigionato in un corpo di uomo pur sentendosi donna (o viceversa). La legge regionale veneta del 1993 in realtà garantisce “l'assistenza medico-chirurgica complessiva necessaria alla rettificazione delnei casi autorizzati con sentenza del Tribunale” , ma contrasti politici avevano sino ad ora impedito di renderla operativa. Chi soffre di questa disturbo accertato e documentato, in mancanza della applicazione della legge, o aveva le risorse finanziarie per recarsi all'estero in centri specializzati, oppure doveva affidarsi in Italia ad operatori che non ...

