La camorra e la guerra per i gadget per lo scudetto del Napoli: «I clan pronti ad approfittare della festa per guadagnare» (Di sabato 11 marzo 2023) La mission aziendale è cambiata. E ora nel mirino c'è lo scudetto del Napoli. Gli azzurri di mister Spalletti sono primi in classifica con 15 punti di vantaggio sull'Inter seconda. E in questo turno hanno la possibilità di allungare ancora, visto che i nerazzurri hanno perso con lo Spezia. Per questo a Napoli c'è chi ha detto addio alla scaramanzia. E si sta preparando a festeggiare. Ma anche a guadagnare. Nel giro di poche settimane, fa sapere oggi Il Mattino, l'industria del falso si è riciclata. Ha smesso di imitare gli oggetti di lusso per dedicarsi ai gadget per festeggiare la vittoria. Niente più borse, spazio alle maglie con il volto di Osimhen, Kvaratskhelia, e degli altri big azzurri. E soprattutto, via a bandiere e magliette con il fatidico numero tre. Ovvero quello che ricorda il terzo ...

