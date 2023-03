La bromance tra Sunak e Macron (di cui hanno bisogno entrambi) (Di sabato 11 marzo 2023) Il primo ministro Rishi Sunak arriva all’Eliseo su una Range Rover con la bandierina britannica. La casa automobilistica, un pezzo di storia dell’industria britannica, oggi appartiene al colosso indiano Tata. Lo spirito, o i cavalli, della Global Britain tra le vie di Parigi. Sunak, nato a Southampton da famiglia indù, è qui per il primo bilaterale con la Francia dal 2018. Toni da reset diplomatico, per un viaggio riparatore: rammendate in Irlanda del Nord le incomprensioni con l’Unione europea, vanno smaltite le parole dei precessori, incerti se considerare i francesi «amici o nemici» (Liz Truss) o «stronzetti» (BoJo). Scordiamoci il passato, anche se si chiama Brexit. Il «vicini, grandi amici, alleati storici», twittato dal premier come didascalia alla stretta di mano con Emmanuel Macron, ricorda le smancerie scambiate dai due in ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) Il primo ministro Rishiarriva all’Eliseo su una Range Rover con la bandierina britannica. La casa automobilistica, un pezzo di storia dell’industria britannica, oggi appartiene al colosso indiano Tata. Lo spirito, o i cavalli, della Global Britain tra le vie di Parigi., nato a Southampton da famiglia indù, è qui per il primo bilaterale con la Francia dal 2018. Toni da reset diplomatico, per un viaggio riparatore: rammendate in Irlanda del Nord le incomprensioni con l’Unione europea, vanno smaltite le parole dei precessori, incerti se considerare i francesi «amici o nemici» (Liz Truss) o «stronzetti» (BoJo). Scordiamoci il passato, anche se si chiama Brexit. Il «vicini, grandi amici, alleati storici», twittato dal premier come didascalia alla stretta di mano con Emmanuel, ricorda le smancerie scambiate dai due in ...

