“La biblioteca di Trimalcione” | monumento all’impresa inconclusa della lettura

(Di sabato 11 marzo 2023) Leggere Ladidi Alfredo Giuliani (Adelphi, 392 pp., 35 euro) e precipitarsi a comprare l’Epistolario completo di Ugo Foscolo. Ovviamente ignari del cimento, cioè del fatto che si tratti di un’impresa irta di tranelli, difficoltà e inconcludenti ricognizioni su ebay, Libraccio, Abebooks, prima brama e poi scontentezza, prima desiderio e poi ordalia, e nuoto a cagnolino per non affogare tra i flutti di edizioni incomplete, edizioni esosissime, scarti di vecchi magazzini, tarme vincitrici su pagine irrimediabili: dolore, sconforto, due ore e niente di fatto, e intanto fame, fame che cresce, fame che ammala. E non darsi pace – “apri nuova finestra” – finché, nel frattempo, posseduti da demoni rimanenti tutti annotati su un foglietto nato come tale e degenerato in mazzetta di fitti scarabocchi, non si è scaricato tutto l’amazonabile ...