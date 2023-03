La BBC annuncia che farà lo spettacolo MOTD di domani senza presentatore ed esperti (Di sabato 11 marzo 2023) Breaking: Gary Lineker è stato oggi sospeso dalla BBC per il suo tweet in cui criticava la nuova politica sui rifugiati del governo britannico. Lineker, che è noto per essere esplicito sulle sue opinioni politiche su Twitter, ha causato polemiche questa settimana quando ha paragonato la nuova politica sui rifugiati del governo britannico a quella della Germania nazista. Il tweet ha suscitato molto scalpore sui social e le emittenti hanno deciso di sospenderlo fino a quando non raggiungeranno un accordo con lui in merito al suo utilizzo dei social. Lineker si è rifiutato di scusarsi per il suo tweet poiché crede di non aver fatto nulla di male. La decisione di sospendere il popolare presentatore non è andata bene sia ai fan che agli esperti con artisti del calibro di Ian Wright, Alan Shearer, Micah Richards, Alex Scott e Jermaine Jenas che hanno ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Breaking: Gary Lineker è stato oggi sospeso dalla BBC per il suo tweet in cui criticava la nuova politica sui rifugiati del governo britannico. Lineker, che è noto per essere esplicito sulle sue opinioni politiche su Twitter, ha causato polemiche questa settimana quando ha paragonato la nuova politica sui rifugiati del governo britannico a quella della Germania nazista. Il tweet ha suscitato molto scalpore sui social e le emittenti hanno deciso di sospenderlo fino a quando non raggiungeranno un accordo con lui in merito al suo utilizzo dei social. Lineker si è rifiutato di scusarsi per il suo tweet poiché crede di non aver fatto nulla di male. La decisione di sospendere il popolarenon è andata bene sia ai fan che aglicon artisti del calibro di Ian Wright, Alan Shearer, Micah Richards, Alex Scott e Jermaine Jenas che hanno ...

