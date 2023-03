Kvaratskhelia gol magnifico tra otto avversari: La reazione dei tifosi: “Alberto Tomba, fatti da parte” (Di sabato 11 marzo 2023) Kvaratsskhelia stende l’Atalanta con un supergol, slalom del georgiano tra otto avversari. Esplode il Maradona. Il Napoli ha superato l’Atalanta con un risultato finale di 2-0, grazie a una prestazione eccezionale di Kvaratsskhelia. Il giocatore georgiano ha segnato un gol spettacolare nel secondo tempo, portando il Napoli in vantaggio. Successivamente, Rrahmani ha siglato il secondo gol della partita, permettendo alla squadra di consolidare la propria posizione in classifica. L’incontro è stato molto atteso dai tifosi di entrambe le squadre, che si sono confrontate in un match estremamente combattuto. Il Napoli ha dimostrato di avere un gioco solido e un’ottima organizzazione di squadra, riuscendo a tenere a bada l’Atalanta durante gran parte della partita. La prestazione di Kvaratsskhelia è stata senza dubbio la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Kvaratsskhelia stende l’Atalanta con un supergol, slalom del georgiano tra. Esplode il Maradona. Il Napoli ha superato l’Atalanta con un risultato finale di 2-0, grazie a una prestazione eccezionale di Kvaratsskhelia. Il giocatore georgiano ha segnato un gol spettacolare nel secondo tempo, portando il Napoli in vantaggio. Successivamente, Rrahmani ha siglato il secondo gol della partita, permettendo alla squadra di consolidare la propria posizione in classifica. L’incontro è stato molto atteso daidi entrambe le squadre, che si sono confrontate in un match estremamente combattuto. Il Napoli ha dimostrato di avere un gioco solido e un’ottima organizzazione di squadra, riuscendo a tenere a bada l’Atalanta durante grandella partita. La prestazione di Kvaratsskhelia è stata senza dubbio la ...

pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - CB_Ignoranza : Sterzata a destra, sterzata a sinistra, ancora sterzata a destra e tiro sotto la traversa. Con una rapidità di tocc… - AlexMilone : Il gol di #Kvaratskhelia raccontato da Francesco #Repice di @Radio1Rai. Radiocronaca divisa in due: emozione e desc… - METRO_POLITANS : RT @pisto_gol: Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mette il sigi… - vanjakaramazov : Se Kvaratskhelia ha fatto un gol 1 vs 8 io forse posso apparare qualcosa in statistica????