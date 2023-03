Kvaratskhelia batte Di Maria…anche a Fifa 23

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 marzo 2023) Kvichaè stato eletto player of the month anche su23,ndo Angel Di Maria e Victor Osimhen.è stato eletto POTM per23 per il mese di febbraio. È un record pervisto che è la seconda volta che riceve questo premio. Un impatto devastante quello del giocatore georgiano sia in Serie A che in Champions League sta facendo vedere grandissime cose, incantando il pubblico napoletano e non solo. Addirittura nei prossimi giornisarà intervistato dal New Tork Times, visto che le gesta dell’attaccante del Napoli hanno fatto il giro del mondo.ha battuto la concorrenza di Di Maria aggiudicandosi il titolo di player of the month di febbraio 2023. In lizza per ricevere il ...