Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Il #Napoli si rimette in marcia verso lo scudetto: #Kvaratskhelia incanta con l'#Atalanta dalle polveri bagnate -

"Kvarastskhelia ha fatto un gol degno di Maradona oggi. Stavolta si può dire, ha avuto qualità nel portare palla nello stretto, di avvolgere bene il pallone, la rapidità di tocchi ravvicinati, quando ...Come se la partita contro la Lazio non fosse mai esistita, il Napoli si rimette subito in marcia verso lo scudetto. Lo fa ancora in casa, dove peraltro giocherà un'altra sfida importantissima ...ne manda 5 al manicomio e segna un super gol", scrive un utente su Twitter, e un altro gli ... Questo fuoriclassein mondo intero. Strepitoso!". E ancora, una commentatrice scrive: "Dopo ...

Kvara incanta Napoli. Spalletti lo elogia: Ha fatto un gol degno di Maradona" Gazzetta del Sud

"Kvarastskhelia ha fatto un gol degno di Maradona oggi. Stavolta si può dire, ha avuto qualità nel portare palla nello stretto, di avvolgere bene il pallone, ...