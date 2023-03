(Di sabato 11 marzo 2023) Non solo Meret . Infortunio anche per Kim Min - Jae . Il centrale sudcoreano, perfetto in marcatura su Zapata , è stato costretto a uscire al minuto trenta della ripresa per un problema fisico. Già da ...

Non solo Meret . Infortunio anche perMin - Jae . Il centrale sudcoreano, perfetto in marcatura su Zapata , è stato costretto a uscire al minuto trenta della ripresa per un problema fisico. Già da qualche minuto il difensore accusava ...44 - Sostituzione per l'Atalanta:Djimsiti per infortunio, al suo posto entra Demiral. 41 - ... Formazioni Ufficiali NAPOLI (4 - 3 - 3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani,, Olivera; Anguissa, ...44 - Sostituzione per l'Atalanta:Djimsiti per infortunio, al suo posto entra Demiral. 41 - ... Formazioni Ufficiali NAPOLI (4 - 3 - 3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani,, Olivera; Anguissa, ...

Kim esce infortunato, Napoli in ansia: salta la Champions Corriere dello Sport

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha lasciato il campo nella ripresa della sfida contro l'Atalanta per via di un dolore al polpaccio, un problema simile a quello che aveva accusato ai Mondiali con ...