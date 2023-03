Kiev, da guerra danni ambientali per oltre 50 miliardi euro (Di sabato 11 marzo 2023) A seguito dell'invasione russa in Ucraina sono stati causati danni all'ambiente per circa 50 miliardi di euro. E' quanto emerso - come riporta Ukrinform - a Kharkiv durante una riunione del Comitato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) A seguito dell'invasione russa in Ucraina sono stati causatiall'ambiente per circa 50di. E' quanto emerso - come riporta Ukrinform - a Kharkiv durante una riunione del Comitato ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev, guerra ha provocato danni ambientali per oltre 50 miliardi di euro. Dall'inquinamento alla distruzi… - ladyonorata : Tutti contro la guerra? E dov'erano negli 8 anni prima dell'arrivo dei Russi, quando la guerra in Donbass c'era già… - fattoquotidiano : Continuare a sostenere militarmente Kiev ma sotto traccia per non perdere consensi: la strategia di Meloni… - franchi1978 : RT @enricocolosimo: Wojtyla sarebbe già andato a Kiev da un pezzo, invece di discettare sulla guerra tra i due Imperi. - enricocolosimo : Wojtyla sarebbe già andato a Kiev da un pezzo, invece di discettare sulla guerra tra i due Imperi.