Kiev | ' da febbraio 28 mila volontari hanno fatto domanda'

Sarebbero 28.000 i volontari che hanno presentato domanda da febbraio per entrare a far parte della Guardia d'assalto ucraina, con quasi tutte le unità già formate. Lo ha detto il ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko alla televisione ucraina

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Sarebbero 28.000 i volontari che hanno presentato domanda da febbraio per entrare a far parte della Guardia d'assalto ucraina, con quasi tutte le unità già formate. Lo ha detto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Wagner: russi a quasi un chilometro dal centro Bakhmut. LIVE ...