Kessié: «Mi vedo al Barcellona ancora per tanti anni» (Di sabato 11 marzo 2023) Il centrocampista ivoriano del Barcellona, Frank Kessié, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo dove, tra gli argomenti trattati, spunta anche il retroscena di calciomercato dove Kessié era vicino all’Inter. Di seguito le parole del centrocampista del Barcellona: «Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai fatto bene vuol dire che hai lasciato un buon ricordo. Sono contento, c’erano tante squadre che mi volevano, ma ora sono un giocatore del Barcellona, ho firmato un contratto di quattro anni, mi piace la città e ho un ottimo rapporto con compagni e allenatore. Sono arrivato la scorsa estate e mi vedo qui per tanti anni. Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Il centrocampista ivoriano del, Frank, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo dove, tra gli argomenti trattati, spunta anche il retroscena di calciomercato doveera vicino all’Inter. Di seguito le parole del centrocampista del: «Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai fatto bene vuol dire che hai lasciato un buon ricordo. Sono contento, c’erano tante squadre che mi volevano, ma ora sono un giocatore del, ho firmato un contratto di quattro, mi piace la città e ho un ottimo rapporto con compagni e allenatore. Sono arrivato la scorsa estate e miqui per. Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Kessié: «Mi vedo al #Barcellona ancora per tanti anni» Al Mundo Deportivo: «L’#Inter? Quando esce il tuo nome in… - Matteo_Vergani_ : Kessié: “Quando senti il tuo nome accostato ad un’altra squadra italiana significa che hai dimostrato qualcosa in q… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter? No, grazie! #Kessie al @mundodeportivo: 'Mi vedo qui al @FCBarcelona per tanti anni' - #Calciomercato #mercato #… - PianetaMilan : .@Inter? No, grazie! #Kessie al @mundodeportivo: 'Mi vedo qui al @FCBarcelona per tanti anni' - #Calciomercato… - infoitsport : Kessie: 'Le voci sull'Inter? In Italia ho fatto bene, ma mi vedo al Barça per tanti anni' -

Kessiè: 'Inter Mi vedo al Barcellona per tanti anni' Per questo sono contento, perché tante squadre mi volevano lì, ma qui ho firmato un contratto quadriennale e sono un giocatore del Barça, sono qui solo da una stagione e mi vedo qui per tanti anni'. ... Calciomercato Barcellona, Kessié: 'Io accostato all'Inter Fa piacere ma mi vedo tanti anni qui' Franck Kessié è tornato a parlare del suo futuro in un'intervista a Mundo Deportivo: 'Io accostato all'... Sono qui da una sola stagione e mi ci vedo per tanti anni ancora', afferma il centrocampista del ... Kessie e l'interesse dell'Inter: 'Se mi cercano vuol dire che ho fatto bene. Sul futuro...' Sono arrivato la scorsa estate e mi vedo qui per tanti anni'. FINALMENTE PROTAGONISTA - 'Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti molto ... Per questo sono contento, perché tante squadre mi volevano lì, ma qui ho firmato un contratto quadriennale e sono un giocatore del Barça, sono qui solo da una stagione e miqui per tanti anni'. ...Franckè tornato a parlare del suo futuro in un'intervista a Mundo Deportivo: 'Io accostato all'... Sono qui da una sola stagione e mi ciper tanti anni ancora', afferma il centrocampista del ...Sono arrivato la scorsa estate e miqui per tanti anni'. FINALMENTE PROTAGONISTA - 'Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti molto ... "Difetto d'amore" è la nuova poesia di Raffaella Zaccagna con le ... Zonalocale