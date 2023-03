Karchouni | «Daremo tutto per andare in finale! Sarà una grande partita»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 marzo 2023)rilascia un’intervista prima di scendere in campo per Juventus-Inter Women (vedi formazioni). La centrocampista nerazzurra si dice fiduciosa sulla semifinale di ritorno in Coppa Italia Femminile. Di seguito le sue dichiarazioni a Inter TV. UN SOLO POSTO – Ghoutiaparla pochi minuti prima di scendere in campo per Juventus-Inter Women. La centrocampista nerazzurra, su Inter TV, dichiara: «Faremo diperinuna», dichiara: «È unagioia giocare questo tipo di. Sono molto contenta di essere qui con le mie compagne. Faremo diper accedere alla finale di Coppa Italia Femminile. Cosa mi aspetto oggi? Una...