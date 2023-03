Karaoke Salvini-Meloni, è polemica: “Festa sì e omaggio a morti Cutro no, vergogna” (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ polemica per il video del Karaoke di Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla Festa di compleanno del leader della Lega. “Non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla Festa di Salvini. Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza: questo governo spiegato in pochi gesti. Che vergogna…”, commenta Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. “Il cdm show a #Cutro, la conferenza stampa piena di arroganza e banalità, vuota di soluzioni. Nessun omaggio ai morti, nessuna visita ai parenti. Il Karaoke e la ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – E’per il video deldi Giorgiae Matteoalladi compleanno del leader della Lega. “Non hanno resoaidi, hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alladi. Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza: questo governo spiegato in pochi gesti. Che…”, commenta Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. “Il cdm show a #, la conferenza stampa piena di arroganza e banalità, vuota di soluzioni. Nessunai, nessuna visita ai parenti. Ile la ...

