Karaoke di Salvini e Meloni | Pd e M5s | “Non hanno visto i familiari delle vittime di Cutro | ma hanno il tempo per le feste Agghiaccianti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Polemiche per il video deltra Matteoe Giorgiaa meno di 48 ore dal Consiglio dei ministri sul naufragio die a poche ore dal funerale di alcunea Bologna. Una vicinanzarale che ha scatenato le criticheopposizioni: ieri la presidente del Consiglio, rientrata da poco dalla Calabria e ancora nel pienocontestazioni per la gestionepolitiche migratorie, ha chiuso l’incontro con il premier israeliano e ha raggiunto Como per la festa di compleanno del ministroInfrastrutture leghista. Il video dei due che cantano “La canzone di Marinella” di Fabrizio De Andrè è stato pubblicato sui social dal giornalista Nicola Porro per mostrare la ...