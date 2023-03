Karaoke di Meloni-Salvini alla festa a sorpresa, le opposizioni: «Non omaggiano i morti a Cutro ma festeggiano» (Di sabato 11 marzo 2023) Venerdì sera e una festa a sorpresa alle porte di Milano, quella per i 50 anni di Matteo Salvini organizzata dalla sua compagna Francesca Verdini. Presente al party, assieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che dopo il cdm a Cutro e il pranzo, seguito da una breve conferenza stampa, con l’omologo Benjamin Netanyahu in visita a Roma, ha preso un aereo per raggiungere il capoluogo lombardo e festeggiare il suo ministro. E durante la serata è andato in scena anche un duetto d’eccezione che ha scatenato non poche polemiche. Protagonisti di un’interpretazione appassionata de La canzone di Marinella di Fabrizio De André sono stati proprio la premier Meloni e il ministro ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Venerdì sera e unaalle porte di Milano, quella per i 50 anni di Matteoorganizzata dsua compagna Francesca Verdini. Presente al party, assieme al compagno Andrea Giambruno efiglia Ginevra, anche la presidente del Consiglio Giorgiache dopo il cdm ae il pranzo, seguito da una breve conferenza stampa, con l’omologo Benjamin Netanyahu in visita a Roma, ha preso un aereo per raggiungere il capoluogo lombardo e festeggiare il suo ministro. E durante la serata è andato in scena anche un duetto d’eccezione che ha scatenato non poche polemiche. Protagonisti di un’interpretazione appassionata de La canzone di Marinella di Fabrizio De André sono stati proprio la premiere il ministro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : I due cristiani Meloni e Salvini non vanno a Cutro a pregare davanti alle bare, ma a Cutro senza volerle vedere. E… - repubblica : Il sindaco Lepore: 'Meloni e Salvini al karaoke mentre abbiamo seppellito i migranti del naufragio di Cutro' [di Si… - ultimora_pol : Polemiche per il video che mostra Giorgia #Meloni e Matteo #Salvini, durante la festa a sorpresa per i 50 anni del… - akavetta : Vai a Cutro, non vedere le salme e i parenti dei morti, la sera festeggia con torta e karaoke. Io so' Giorgia e voi… - virgoletteblog : Karaoke con Meloni per i 50 anni di Salvini. È polemica per l’assenza ai funerali delle vittime di Cutro #11marzo… -