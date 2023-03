Juventus-Inter Women termina 2-1. Finisce qui il sogno della Coppa Italia! (Di sabato 11 marzo 2023) Nonostante il gol subito nel primo dei tempi supplementari di Juventus-Inter Women (vedi report), le nerazzurre nella ripresa ce la mettono tutta per riaprire il match. Ma è la Juventus ad aggiudicarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia Femminile. SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE – Tanta stanchezza e crampi nel secondo dei tempi supplementari di Juventus-Inter Women. Le nerazzurre, però, non demordono e provano a riaprire il match. La fretta e il vento a sfavore non aiutano la squadra di Rita Guarino, che non riesce a finalizzare. Il secondo tempo supplementare si chiude sul 2-1. L’Inter Women combatte fino alla fine con le poche forze rimaste ma esce sconfitta nel ritorno della semifinale di ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Nonostante il gol subito nel primo dei tempi supplementari di(vedi report), le nerazzurre nella ripresa ce la mettono tutta per riaprire il match. Ma è laad aggiudicarsi l’accesso alla finale diItalia Femminile. SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE – Tanta stanchezza e crampi nel secondo dei tempi supplementari di. Le nerazzurre, però, non demordono e provano a riaprire il match. La fretta e il vento a sfavore non aiutano la squadra di Rita Guarino, che non riesce a finalizzare. Il secondo tempo supplementare si chiude sul 2-1. L’combatte fino alla fine con le poche forze rimaste ma esce sconfitta nel ritornosemifinale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Scala d’importanza delle notizie di calcio oggi sulla #Gazzetta 1. #Chalanoglu: Inter sei mia 2. #Cardinale: Faremo… - ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - ZZiliani : So che le vedove di “Andonio” sono un’infinità ma per l’ennesima volta #Conte conferma di essere una pippa di allen… - infoitsport : Inter Women, le convocate di Guarino per la gara con la Juventus - infoitsport : Juventus Women, Montemurro: 'Con l'Inter partita da dentro o fuori, cercheremo di fare il meglio' -